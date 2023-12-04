Российский дипломат объяснил попытки помешать проекту "Пакш-2" конкуренцией с Росатомом

Посол России в Венгрии Евгений Станиславов отметил, что корпорация "сталкивался с ними на протяжении многих лет"

БУДАПЕШТ, 4 декабря. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Стремление ряда западных стран помешать строительству АЭС "Пакш-2" в Венгрии по проекту Росатома - это недобросовестная конкуренция с использованием политической составляющей, направленной против России. Об этом заявил в беседе с ТАСС посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.

Отвечая на вопрос, угрожают ли сооружению двух новых энергоблоков в Пакше западные санкции и удастся ли довести строительство до конца, он сказал, что "проект "Пакш-2" по праву считается флагманским" в отношениях двух стран. Что касается попыток помешать его реализации, то они не являются сюрпризом для российской стороны. "Росатом сталкивался с ними на протяжении многих лет, - сказал дипломат. - В их основе - давнее стремление бороться с конкурентом, обладающим самыми передовыми и безопасными технологиями в области мирного атома".

"В последние годы в арсенал недобросовестных мер по сдерживанию конкурента хотят включить и политическую, антироссийскую составляющую, - продолжил Станиславов. - В России это прекрасно понимают и выстраивают свои действия с учетом этого обстоятельства. Также хорошо понимают это и наши венгерские коллеги, которые подтверждают заинтересованность в планомерной реализации проекта в соответствии со всеми имеющимися на этот счет договоренностями".