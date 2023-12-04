В Башкирии предприятия легкой промышленности будут компенсировать работникам аренду жилья

Глава республики Радий Хабиров отметил, что с 2020 года компаниям также предоставляются субсидии на закупку сырья и приобретение оборудования

УФА, 4 декабря. /ТАСС/. Предприятия легкой промышленности Башкирии для решения вопроса дефицита кадров компенсируют сотрудникам аренду жилья, размер компенсации может достигать 100%, сообщил ТАСС глава республики Радий Хабиров на площадке выставки-форума "Россия".

"Как правило, такие решения принимают сами предприятия, ряд уже ввели эту меру. Где-то компенсируется 50% среднерыночной стоимости аренды жилья, где-то - 100%", - сообщил Хабиров.

Он добавил, что с 2020 года предприятиям легкой промышленности региона предоставляются субсидии на закупку сырья и приобретение оборудования. По данным Минпрома Башкирии, их размер по состоянию на начало 2023 года составил 490 млн рублей.

Ранее заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций республики Олег Тыщенко на заседании комитета Госсобрания рассказал, что с 2024 года предприятия легпрома смогут возмещать до 50% затрат на реализацию мероприятий по повышению производительности труда.

В 2020 году объем отгруженной продукции предприятий легкой промышленности в регионе составил 10,4 млрд рублей. В 2023 году планируется достичь показателя 15 млрд, в 2024 - 16,8 млрд рублей. Флагманом легкой промышленности республики является предприятие АО "Искож", который за девять месяцев отгрузил продукции на 2 млрд рублей.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.