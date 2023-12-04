В Башкирия рассчитывают на капитальный грант для модернизации трамвайной сети Уфы

Предварительный объем инвестиций в реализацию первого этапа, по оценке властей, превысит 20 млрд рублей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Башкирии рассчитывают привлечь капитальный федеральный грант на проект модернизации трамвайной сети Уфы. При согласовании такого вида поддержки работы будут проведены по концессионному соглашению, сообщил ТАСС глава республики Радий Хабиров на площадке выставки-форума "Россия".

"Этот проект будет работать только тогда, если будет часть капитального федерального гранта. Поэтому мы подали заявку в правительство Российской Федерации. При наличии капитального федерального гранта практически на 100% складывается договоренность, и мы уже выходим на концессионную инициативу", - сообщил Хабиров.

Сейчас произведены расчеты потенциального пассажиропотока, технологии модернизации трамвайного парка, путей и контактной сети, отметил глава региона.

На "Транспортной неделе" в ноябре правительство республики подписало соглашение с ООО "Группа мовиста" о сотрудничестве по развитию электрического транспорта в регионе. На первом этапе проекта до 2026 года планируется реконструировать 37,4 км путей в южной части Уфы, и построить новую трамвайную линию протяженностью 1,8 км. Также предусмотрено возведение трамвайного депо, реконструкция 10 тяговых подстанций, поставка 60 современных трамваев. Предварительный объем инвестиций в реализацию первого этапа, по оценке властей, превысит 20 млрд рублей.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.