В Ялте после шторма повреждено не менее 30% берегоукрепительных сооружений

Глава городской администрации Янина Павленко отметила, что данные могут меняться, так как подвижки грунта из-за обильных осадков продолжаются

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Не менее 30% берегоукрепительных сооружений повреждены в Ялте в результате разгула стихии, при этом подвижки грунта из-за обильных осадков продолжаются, сообщила глава городской администрации Янина Павленко в Telegram-канале.

"Продолжаем фиксировать повреждения и считать убытки от ЧС 25-27 ноября, нанесенные инфраструктуре. Предварительно, серьезно повреждены 30% берегоукрепительных сооружений - свыше 3 км. Плюс пострадали 29 подпорных стен, 16 лестниц, 13 дорог. Данные могут меняться - подвижки грунта из-за обильных осадков продолжаются", - написала она.

По словам Павленко, власти Ялты продолжают отрабатывать обращения жителей, чье имущество пострадало в результате непогоды. Для этого создана специальная комиссия.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что по 10 тыс. рублей получат жители, у которых были нарушены условия жизнедеятельности, по 7 тыс. рублей за квадратный метр выплатят на восстановление и ремонт жилья. Кроме того, по 100 тыс. рублей положено при полной потере имущества, по 50 тыс. рублей - при его частичной утрате. Заявки от жителей полуострова на получение компенсационных выплат после шторма будут приниматься в течение 30 дней. В течение двух недель в регионе сформируют перечень жилых помещений, поврежденных в непогоду.

Циклон с ураганным ветром до 40 м/с ночью и утром 27 ноября привел к массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. Стихия затронула в том числе Республику Крым, где оставила без электроснабжения почти 500 тыс. жителей. Из затопленных жилых домов уже в первые часы было эвакуировано 445 человек, из них 69 детей. Восстановительные работы затрудняла штормовая погода в течение всей недели. Общий ущерб в регионе предварительно оценивается в 39,7 млрд рублей.