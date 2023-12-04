В Крыму пострадавших после шторма жителей попросили подать заявки на выплату компенсаций

Глава региона Сергей Аксенов отметил, что за две недели в республике сформируют перечень жилых помещений, поврежденных в непогоду

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Заявки от жителей Крыма на получение компенсационных выплат после шторма будут приниматься в течение 30 дней, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале.

"Просим жителей Республики Крым в течение 30 дней подать заявку на получение компенсации. Это необходимо для формирования в кратчайшие сроки общей заявки для федерального центра на получение средств. Соответствующее поручение президент дал правительству РФ", - говорится в сообщении.

Аксенов добавил, что за две недели в регионе также сформируют перечень жилых помещений, поврежденных в непогоду.

Ранее глава республики сообщил, что по 10 тыс. рублей получат жители, у которых были нарушены условия жизнедеятельности, также по 7 тыс. рублей за кв. м выплатят на восстановление и ремонт жилья. Кроме того, по 100 тыс. рублей положено при полной потере имущества, по 50 тыс. рублей - при его частичной утрате.

Циклон с ураганным ветром до 40 м/с ночью и утром 27 ноября привел к массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. Стихия затронула в том числе Республику Крым, где оставила без электроснабжения почти 500 тыс. жителей. Из затопленных жилых домов уже в первые часы было эвакуировано 445 человек, из них 69 детей. Восстановительные работы затрудняла штормовая погода в течение всей недели. Общий ущерб в регионе предварительно оценивается в 39,7 млрд рублей.