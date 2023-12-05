Глава Минстроя сообщил, что Мариуполь и Запорожскую область соединят железной дорогой

Ирек Файзуллин отметил, что строительные работы предусмотрены мастер-планом развития Мангушского муниципального образования в ДНР

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Железнодорожная линия соединит город Мариуполь Донецкой Народной Республики с селом Андровкой, расположенным к северо-западу от Бердянска Запорожской области. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

"Предполагается строительство участка железнодорожной линии, которая соединит Мариуполь (станция Мариуполь-Сортировочный) и село Андровка (станция Трояны)", - сказал он в интервью Запорожскому агентству новостей.

Файзуллин отметил, что строительные работы предусмотрены мастер-планом развития Мангушского муниципального образования в ДНР, который разработан Единым институтом пространственного планирования.