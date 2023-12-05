На Херсонщине возведут рыбоконсервный, соледобывающий заводы и технопарк

Их размещение планируется в Геническе

ГЕНИЧЕСК, 5 декабря. /ТАСС/. Единый институт пространственного планирования разработал генплан Геническа, согласно которому в городе намерены построить рыбоконсервный и соледобывающий заводы, а также технопарк, сообщил Херсонскому агентству новостей министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.

"В городе Геническе планируется размещение рыбоконсервного завода, включенного в список территорий для размещения объектов Херсонского агропромышленного кластера. Также планируется строительство нового завода по добыче соли и создание промышленного технопарка на 700 рабочих мест, который будет осуществлять деятельность в сфере промышленного производства, научно-технической и инновационной деятельности", - приводит агентство слова Файзуллина.

Планом предусмотрено развитие социальной инфраструктуры, строительство новых административных зданий, развитие курортного комплекса, жилых территорий и реконструкция транспортной и инженерной инфраструктуры.