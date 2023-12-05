Удмуртия ожидает роста ВРП на 2 п.п по итогам года

По итогам 10 месяцев 2023 года рост промпроизводства составил около 8%

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Валовой региональный продукт Удмуртии по итогам 2023 года должен вырасти на 2 процентных пункта, в республике на 8% демонстрирует рост один из важнейших экономических показателей - индекс производства, сообщила журналистам первый зампред правительства региона Ольга Абрамова на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Если в первом полугодии 2023 года индекс инвестиции у нас был на уровне 95%, то сейчас мы уже отыграли этот показатель, то есть предприниматели стали больше инвестировать, чем в 2022 году, здесь мы идем с приростом. По валовому региональному продукту, я полагаю, что мы прогнозно вырастем в текущем году, прибавим в пределах двух п.п", - сказала Абрамова, отвечая на вопрос ТАСС.

По ее словам, это не может не отражаться на уровне доходов населения, в том числе из-за развития промышленного производства, обрабатывающей промышленности. Так, по итогам 10 месяцев 2023 года рост промпроизводства составил около 8%, обрабатывающих производств - около 20%.

"В этом году заработная плата населения у нас, на территории Удмуртской Республики, уже приближается к 50 тыс. рублей. Это средняя заработная плата по всем категориям, по всем работникам. Резюмирую - оцениваю потенциальный результат текущего года как позитивный", - сказала Абрамова.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.