В Удмуртии планируют открыть два промышленных парка в 2024 году

Первый зампред правительства региона Ольга Абрамова отметила, что за последние пять лет рост инвестиций в экономику республики составил 40%

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Инвестиции в экономику Удмуртии за последние годы выросли на 40%, в регионе создано четыре промышленных парка, еще два откроют в 2024 году, рассказала первый зампред правительства региона Ольга Абрамова на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"За последние пять лет рост инвестиций в экономику нашей республики составил 40%. В республике уже создано четыре промышленных парка, два промышленных парка откроются в следующем году. Это значит, что мы можем развиваться дальше, у нас есть для этого все", - сказала Абрамова.

Она отметила, что более 143 тыс. жителей Удмуртии трудятся в области промышленности, при этом 80 предприятий региона уже стали участниками нацпроекта по повышению производительности труда.

"По итогам 2022 года наша республика стала одним регионов лидеров по реализации этого национального проекта", - добавила Ольга Абрамова.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.