В Удмуртии за последние шесть лет построили 15 ФОКов и 5 бассейнов

Первый зампред правительства региона Ольга Абрамова сообщила, что число жителей, увлекающихся физкультурой и спортом, выросло на 13%

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Удмуртии за последние шесть лет построили в регионе 25 стадионов, физкультурно-оздоровительные комплексы и хоккейные коробки (ФОКов), благодаря чему число жителей, увлекающихся физкультурой и спортом, выросло на 13%. Об этом сообщила первый зампред правительства региона Ольга Абрамова на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"За шесть лет в Удмуртии построено 25 новых стадионов, 5 бассейнов, открылось 15 ФОКов, построено 26 хоккейных коробок. Мы почти в каждом дворе устанавливаем площадки ГТО. В итоге на 13% больше жителей Удмуртской Республики стали массово заниматься физической культурой и спортом", - сказала Абрамова.

По ее словам, благодаря нацпроекту в сфере здравоохранения в республике также построено 111 ФАПов, отремонтировано 69 больниц и поликлиник, закуплено 206 медицинских автомобилей, 149 машин скорой помощи, открылись новые поликлиники.

"Уже сейчас в Удмуртии строится пять новых врачебных амбулаторий", - заключила первый зампред правительства региона.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.