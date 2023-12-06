Число самозанятых в Оренбургской области выросло почти в 11 раз за 4 года

По словам главы региона Дениса Паслера, показатель увеличился до 87 тыс.

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Число самозанятых в Оренбургской области за 4 года выросло почти в 11 раз. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер на церемонии открытия Дня региона на Международной выставке-форуме "Россия".

"Каждый третий житель области занят в сфере малого и среднего предпринимательства. Если в 2020 году было всего 8 тыс. самозанятых, то сегодня это уже 87 тыс. Оренбургская область - один из главных доноров российской экономики. По итогам прошлого года в федеральный бюджет перечислено 719 млрд рублей. Мы входим в 11 субъектов страны - крупнейших налогоплательщиков", - сказал Паслер.

По его словам, одним из главных критериев повышения качества жизни оренбуржев является уровень доходов. Губернатор отметил, что с 2019 года средняя зарплата в регионе выросла на 47%.

В области реализуются почти 100 новых инвестиционных проектов, сообщил Паслер. В регионе строятся, в частности, крупнейший в России маслозавод, трубопрокатное производство, две фабрики по обогащению коалина.

"Объем инвестиций и отгруженной продукции - на рекордно высоком уровне за всю историю Оренбургской области. Инвесторы вкладывают в экономику порядка 260 млрд рублей в год. Благодаря перезапуску региональной экономики наш ежегодный бюджет только за четыре последних года вырос более чем в два раза", - добавил Паслер.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.