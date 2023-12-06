Мишустин: недоверие между странами и промышленная революция изменяют мировые нормы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Прежние международные нормы перестали работать из-за недоверия стран друг другу, быстрого развития некоторых экономик и четвертой промышленной революции, считает премьер-министр России Михаил Мишустин.

На лекции по проекту "Знание. Лекторий" председатель правительства констатировал, что международное право сейчас переживает "настоящий демонтаж". Глава кабинета министров назвал три причины происходящего. "В первую очередь снизилось доверие между участниками международных отношений. Прежде всего, из-за того, что некоторые из них стараются переписать правила игры для укрепления собственного лидерства в ущерб другим", - сказал Мишустин.

По его мнению, также "значимым фактором стало и то, что появились новые быстро развивающиеся экономики, которые претендуют на региональное и глобальное лидерство". Третьей причиной, на взгляд премьер-министра, стал начавшийся "переход к индустрии 4.0 - к четвертой промышленной революции".