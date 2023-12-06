Utair за три года вложит 100 млн рублей в модернизацию аэропорта на севере Приангарья

Соглашение о подготовке к реконструкции и развитии региональных авиаперевозок подписали губернатор Иркутской области и гендиректор авиакомпании

ИРКУТСК, 6 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Utair за три года вложит 100 млн рублей в развитие аэропорта города Усть-Кута, который является крупным транспортным узлом на севере Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Согласно достигнутым договоренностям в течение трех лет авиакомпания Utair выделит на ремонт аэропорта Усть-Кута 100 млн рублей. Его пассажиропоток ежегодно растет. В 2023 году, по прогнозу, составит более 100 тыс. пассажиров. Это на 25% больше, чем в 2022 году. В настоящее время из аэропорта Усть-Кута в среднем в день совершается четыре рейса. Между тем, зал ожидания аэропорта рассчитан на комфортное пребывание 50 человек, что недостаточно при обслуживании даже двух рейсов Ан-24 с разницей во времени вылета менее чем 30 минут", - говорится в сообщении.

Соглашение о подготовке к реконструкции аэропорта Усть-Кута и развитии региональных авиаперевозок подписали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор авиакомпании Андрей Мартиросов. "Это один из крупнейших местных аэропортов Иркутской области. Через него в северные поселки и на месторождения добираются тысячи людей, осуществляется доставка грузов. Терминал находится в собственности авиакомпании Utair, а аэродромная инфраструктура - взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, перрон, места стоянки воздушных судов - в федеральной", - приведены в сообщении слова Кобзева.

Авиакомпания подготовит технико-экономическое обоснование реконструкции пассажирского терминала и предоставит материалы в аналитический центр при правительстве РФ для включения проекта в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Ранее власти Иркутской области и Utair договорились о выделении перевозчиком 40 млн рублей на первоочередной ремонт аэропорта Усть-Кута.

Аэропорт был основан в 1963 году. В модернизации нуждается не только пассажирский терминал, но и взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, перроны, места стоянки воздушных судов, локальные очистные сооружения.