Utair планирует выделить 40 млн рублей на ремонт аэропорта в Приангарье

Аэровокзальный комплекс принадлежит авиакомпании

ИРКУТСК, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Иркутской области и авиакомпания Utair договорились о выделении перевозчиком 40 млн рублей на первоочередной ремонт построенного в 1960-е годы аэропорта Усть-Кута - важного транспортного узла для севера региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

"Самое важное решение, к которому пришли сегодня, - в течение месяца разработать варианты развития и модернизации инфраструктуры аэродрома и аэровокзального комплекса. Правительство Иркутской области, авиакомпания Utair, Иркутская нефтяная компания при участии муниципалитета должны выработать единую позицию по проведению реконструкции или капитального ремонта аэродрома, собственником которого является Российская Федерация, для обращения в Росавиацию на получение федерального софинансирования работ. Со своей стороны регион планирует привести в порядок дорогу к аэропорту", - приводятся в сообщении слова губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Авиакомпания Utair, которой принадлежит аэровокзальный комплекс, приняла решение выделить 40 млн рублей на неотложные мероприятия по ремонту аэропорта.

Аэропорт в Усть-Куте был основан в 1963 году. По итогам 2023 года прогнозируется рост пассажиропотока на 25%, он превысит 100 тыс. человек. Как отметили в правительстве региона, Усть-Кут - важный аэропорт севера Иркутской области, через который осуществляется доставка пассажиров и грузов на север региона, Якутии, Красноярского края, в том числе на месторождения полезных ископаемых, выполняется северный завоз. Между тем зал ожидания аэропорта рассчитан на комфортное пребывание 50 человек, этого недостаточно при наличии даже двух рейсов Ан-24 с разницей во времени вылета менее чем 30 минут. В ремонте нуждается также взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, перроны, места стоянки воздушных судов, локальные очистные сооружения.