Избранный президент Аргентины выбрал главой Центробанка экс-замминистра финансов

Сантьяго Баусили был заместителем экс-министра финансов Луиса Капуто в правительстве бывшего президента Маурисио Макри

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 декабря. /ТАСС/. Бывший глава департамента финансов Сантьяго Баусили станет председателем Центробанка Аргентины после вступления в должность избранного президента страны Хавьера Милея. Об этом сообщила его пресс-служба.

"Офис избранного президента республики сообщает, что Даниэль Тильярд и Дарио Васерман станут соответственно президентом и вице-президентом [государственного] банка Banco Nacion. Сантьяго Баусили станет председателем ЦБ Аргентины", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также сообщила, что в среду Милей провел очередную встречу со своим будущим кабинетом министров, в ходе которого они обсудили "планируемые новым правительством реформы и первые задачи в каждой сфере".

Баусили был заместителем экс-министра финансов Луиса Капуто в правительстве бывшего президента Маурисио Макри. В администрации Милея Капуто станет министром экономики.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец Милей, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики, сельского хозяйства и производственного развития Серхио Массой. Милей, экономист по образованию, выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь населения, считает необходимым упразднить ЦБ для борьбы с инфляцией, обещает приватизировать государственные компании и не исключает перехода на доллар США. Инаугурация пройдет 10 декабря.