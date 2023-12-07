Путин: работать с Россией и в России было выгодно, сейчас выгодно и будет выгодно

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Работать с Россией и в России было выгодно, сейчас выгодно и будет выгодно. Об этом заявил на форуме ВТБ "Россия зовет!" президент РФ Владимир Путин.

"Знаете, можно сколько угодно бросаться громкими лозунгами, угрозами в наш адрес, но, в конце концов, это дело некоторых западных политиков, которые намереваются отменить Россию. Но вся эта шумиха не в состоянии отменить непреложный факт: работать с Россией и в России выгодно. Было выгодно, сейчас выгодно и будет выгодно", - сказал Путин.

