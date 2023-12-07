Путин: общее число иностранных бизнес-структур в РФ не только не сократилось, но выросло

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Общее число иностранных бизнес-структур в РФ не только не сократилось, а наоборот выросло. Об этом заявил на форуме ВТБ "Россия зовет!" президент России Владимир Путин.

"С начала марта 2022 года по ноябрь текущего года количество зарубежных компаний в России, вот хочу на это обратить внимание, несмотря на все давление политических лиц Запада, вот количество зарубежных структур, бизнес-структур, работающих в России, не сократилось. Вот представляете, я сам с удивлением обнаружил, когда вот материал посмотрел: увеличилось",- сказал Путин.