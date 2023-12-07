В Дагестане намерены наладить безотходное производство карбоната лития

В планах также выращивать в республике высококачественный хлопок

МАХАЧКАЛА, 7 декабря. /ТАСС/. Научно-производственное предприятие "Радий" будет осуществлять в Дагестане безотходное производство карбоната лития, выращивание высококачественного хлопка и экологическую очистку территорий. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале. Соответствующее соглашение между предприятием и регионом было подписано на площадке Международной выставки-форума "Россия".

"Документ направлен на развитие научно-технического и производственного потенциала сторон, прежде всего, с целью обеспечения технологического суверенитета и диверсификации оборонного-промышленного комплекса страны", - говорится в сообщении.

В качестве приоритетных направлений совместной деятельности определены монтаж и эксплуатация опытно-промышленной пилотной установки по безотходному производству карбоната лития, проведение совместных мероприятий по экологической очистке территорий, выращивание на территории республики с использованием уникальных технологий высококачественного хлопка.

Реализация соглашения предусматривает, в том числе государственно-частное партнерство.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.