Mercosur договорился продолжить переговоры с ЕС о торговом соглашении

При этом страны Южноамериканского общего рынка выразили обеспокоенность в связи с тем, что Евросоюз разрабатывает законодательные меры, которые могут повлиять на сельскохозяйственный экспорт организации

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 декабря. /ТАСС/. Страны Южноамериканского общего рынка (Mercosur) договорились продолжить переговоры о соглашении о свободной торговле с Евросоюзом. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном по итогам прошедшего в четверг в Рио-де-Жанейро саммита.

"Отметили существенный прогресс, достигнутый в переговорах о соглашении между Mercosur и ЕС после интенсивных раундов обсуждений, которые затронули широкий спектр тем. Договорились продолжить работу для его заключения и подписания, чтобы соглашение было сбалансированным для всех сторон", - говорится в тексте.

В то же время страны выразили обеспокоенность в связи с тем, что в Евросоюзе разрабатываются законодательные инициативы, которые "могут привести к торговым ограничениям, влияющим на сельскохозяйственный экспорт Mercosur".

В сентябре президент Парагвая Сантьяго Пенья, к которому переходит председательство в Южноамериканском общем рынке на следующие полгода, заявил, что, если соглашение с ЕС не будет заключено до 7 декабря, он намерен переключиться на переговоры с другими регионами и странами.

В 2019 году ЕС и Mercosur после 20 лет переговоров подписали торговое соглашение, однако сделка была заморожена, поскольку увеличение масштабов вырубки амазонского леса при экс-президенте Бразилии Жаире Болсонару шло вразрез с позицией стран Евросоюза. После прихода в январе 2023 года к власти Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который сразу после избрания анонсировал ужесточение мер борьбы с изменением климата, вопрос о торговом соглашении ЕС и Mercosur вернулся в повестку межрегионального сотрудничества. Однако в Европе выдвинули несколько дополнительных требований, касающихся вопросов охраны окружающей среды и делающих де-факто обязательным выполнение их странами Mercosur.

Mercosur - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет почти 72% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек. Объем торгового баланса объединения с остальным миром в 2021 году вырос на 37% по сравнению с 2020 годом и составил около $599 млрд, из которых 57% пришлось на экспорт. На прошедшем 7 декабря саммите в блок вступила Боливия.