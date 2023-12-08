Аналитики сообщили о росте цен на куклы в России перед Новым годом

При этом конструкторы подешевели по сравнению с тем же периодом 2022 года, отметили в IT-компании АТОЛ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Цены на различные подарки для детей перед Новым годом показали разнонаправленную динамику относительно 2022 года: например, куклы перед праздничным сезоном подорожали, конструкторы - подешевели, а стоимость набора конфет не изменилась, сообщили ТАСС в пресс-службе IT-компании АТОЛ (разработчик технологий для обмена товарами и услугами, один из ведущих операторов онлайн-касс в России).

"В среднем набор сладостей можно купить за 467 рублей, что соответствует показателям 2022 года", - рассказали ТАСС в компании. По оценкам экспертов, куклу в среднем можно приобрести за 1,642 тыс. рублей - цена увеличилась на 16% по сравнению с 2022 годом. Одновременно медианные цены на конструктор и машинку на пульте управления снизились на 9% (до 1,566 тыс. рублей) и 25% (до 1,274 тыс. рублей) соответственно.

Цена на раскраски практически не изменилась и составила 238 рублей. В компании указали, что спрос на раскраски в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем 2023 года вырос вдвое. В пресс-службе отметили, что одними из самых востребованных подарков для детей являются санки, тюбинги и ледянки. В 2023 году медианная цена санок составляет 1,245 тыс. рублей, ватрушек для катания - 1,416 тыс. рублей, а ледянок - 404 рубля.

"Примечательно, что все это снаряжение для зимних забав в среднем стали покупать дешевле на 1-2%. А вот значительно подорожали в "новогодней подборке" товары ручной работы: вязаные варежки и носки - на 29% и 27% соответственно. Варежки в среднем россияне покупают за 605 рублей, а носки - за 449 рублей за пару", - добавили в АТОЛ.

Аналитики компании в преддверии новогодних праздников провели исследование данных продаж "АТОЛ онлайн" и оценили стоимость наиболее популярных подарков для детей. Анализ проводился на основе обезличенных данных продаж по 21,4 млн чеков за 11 месяцев 2022 года и 2023 года.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина в ходе Конгресса индустрии детских товаров ранее сообщила, что средний чек покупок новогодних подарков для детей в этом сезоне в России составляет от 750 рублей до 1,5 тыс. рублей, что в несколько раз ниже, чем в прошлые годы.