"Яндекс Такси" вложит более 4 млрд рублей в привлечение водителей в декабре

Компания также временно откажется от части своей комиссии в пользу водителей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. "Яндекс Такси" потратит более 4 млрд рублей на привлечение водителей в декабре 2023 года - это в 1,5 раза больше, чем в декабре 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

"В декабре "Яндекс Такси" существенно увеличит совокупные вложения в привлечение водителей в России. Они превысят 4 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в декабре 2022 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, "Яндекс" временно откажется от части своей комиссии в пользу водителей. Эта мера коснется поездок в особенно загруженные периоды, когда количество заказов такси в разы превышает число водителей, готовых их выполнять.

По расчетам "Яндекс Такси", для устранения дефицита водителей и балансировки спроса и предложения в отрасли необходимо привлечь около 80 тыс. водителей по всей России.

Ранее компания сообщала о планах дополнительно привлечь в декабре более 30 тыс. водителей в Москве и Московской области, чтобы сократить нехватку таксистов. По данным "Яндекса", в III квартале 2023 года приток новых водителей в России упал на 15% в годовом выражении.