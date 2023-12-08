Суд ECOWAS отклонил запрос Нигера о приостановке санкций

Судебный орган сообщества уточнил, что новые власти Нигера "не обладают полномочиями предстать перед судом", что делает жалобу по существу неприемлемой

НАЙРОБИ, 8 декабря. /ТАСС/. Суд Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) принял решение отклонить запрос Нигера о временной заморозке действия санкций, введенных сообществом в связи с госпереворотом в стране в конце июля.

"Суд ECOWAS 7 декабря 2023 года отклонил просьбу Республики Нигер приостановить действие санкций, введенных в отношении Нигера <...> ECOWAS", - говорится в заявлении суда.

Судебный орган ECOWAS уточнил, что новые власти Нигера "не обладают полномочиями предстать перед судом", что делает жалобу по существу неприемлемой.

Согласно сообщению суда, 21 ноября представители Нигера сделали запрос в суд ECOWAS о принятии временных мер по снятию санкций, введенных сообществом, в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в стране, вызванной закрытием границ и прекращением поставок электроэнергии из Нигерии. Власти Нигера считают, что ECOWAS "слишком остро отреагировал", введя санкции, и что с Нигером "обошлись несправедливо" по сравнению с входящими в региональное объединение Мали, Буркина-Фасо и Гвинеей, где в последние годы также произошли госперевороты.