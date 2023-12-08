В ЛНР планируют построить к 2028 году 820 тыс. кв. м жилья

По словам главы региона Леонида Пасечника, уже 9 инвесторов претендуют на 16 земельных участков

МОСКВА, 8 декабря, /ТАСС/. В Луганской Народной Республике рассчитывают к 2028 году построить 820 тыс. кв. м жилья. Об этом в ходе организованной ТАСС пресс-конференции на выставке "Россия" глава региона Леонид Пасечник.

"К 2028 году планируем осуществить строительство порядка 820 тыс. кв. м [жилья]", - сказал Пасечник, уточнив, что в 2023 году строители сдали 11 тыс. кв. м жилья.

Как отметил глава региона, сейчас 9 инвесторов претендуют на 16 земельных участков, выделенных властями под жилищное строительство. По его словам, идет процесс разграничения земли и передача участков.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.