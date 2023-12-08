Стоимость строительства фиджитал-центра в Кировской области оценили в 500 млн рублей

Соглашение о проведении работ подписали правительство региона и Всероссийская федерация фиджитал-спорта

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Ориентировочная стоимость строительства фиджитал-центра в Кировской области составит 500 млн рублей, следует из данных, представленных на стенде региона на форуме-выставке "Россия".

Предполагается, что общая площадь здания составит 2,3 тыс. кв. м, а пропускная способность - 64 человека в час и 1 024 человека в день. Центр будет включать площадки для таких фиджитал-дисциплин как футбол, баскетбол и тактический бой, а также зоны для гонок дронов, компьютерных и консольных игр, виртуальной реальности и инфраструктуру для развития спортивного программирования.

В рамках форума-выставки "Россия" на стенде региона в присутствии вице-премьера России Дмитрия Чернышенко между правительством субъекта и Всероссийской федерацией фиджитал-спорта было подписано соглашение, направленное на развитие этого вида спорта и создание центра. Также соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию проекта "Спортивная борьба - в школы Кировской области", организацию и проведение соревнований и турниров различного уровня власти региона заключили с Федерацией спортивной борьбы России.

Проект фиджитал-центра синхронизирован с проектом кампуса мирового уровня, строительство которого планируется в регионе.

Фиджитал - функционально-цифровой спорт, в рамках которого спортсмены соревнуются и в физических способностях, и в виртуальных.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.