В Дагестане планируют развивать ж/д инфраструктуру на популярных у туристов маршрутах

По словам главы региона Сергея Меликова, турпоток в регион в 2023 году уже достиг 1 млн 700 тыс. человек

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Дагестана совместно с РЖД планируют развивать железнодорожную инфраструктуру в связи с ростом туристического потока в регионе. Стороны рассматривают возможность запуска скоростных электропоездов между Махачкалой и Дербентом, реконструкции вокзалов и перронов на популярных у туристов локациях, сообщил в интервью ТАСС в Координационном центре правительства РФ на Международной выставке-форуме "Россия" глава Дагестана Сергей Меликов.

"Мы встречались с руководителем ООО "РЖД" Олегом Белозеровым и обсуждали вопросы в том числе участия РЖД в программах развития туризма в Дагестане. <...> Безусловно, на комфортное прибытие на территорию потенциальных мест отдыха влияет наличие инфраструктуры, и железная дорога будет этому способствовать. <...> Благодаря решению Северо-Кавказской железной дороги мы увеличили количество поездов, мы видим, что потенциал на сегодняшний день возрастает и, наверное, пойдем по пути не только увеличения, но и запуска в эксплуатацию скоростных современных электропоездов, для того чтобы можно было эти потребности удовлетворить", - сказал Меликов.

По его словам, турпоток в регион активно растет, и в этом году уже достиг 1 млн 700 тыс. человек. В связи с этим рассматривается вопрос создания локальных железнодорожных перевозок по типу Москвы и Московской области. "Например, нам очень нужно увязать аэропорт, который является основной транспортной магистралью, с такими туристическими локациями, как Дербент, рассмотреть здесь создание легких поездов", - добавил Меликов.

Также стороны рассмотрели вопрос реконструкции вокзалов Махачкалы и Дербента, железнодорожных платформ, куда прибывают туристы, в том числе в прибрежной зоне и северной части региона - городе Кизляре.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.