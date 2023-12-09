Захарова заявила об отсутствии дефицита продовольствия после прекращения зерновой сделки

Стоимость зерновых на мировых рынках стабильно снижается, сообщила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Никакой катастрофы после сворачивания зерновой сделки не произошло. Стоимость зерновых на мировых рынках стабильно снижается, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью агентству AFP.

"После сворачивания черноморской инициативы, которая, как известно, не оправдала заявленного гуманитарного предназначения (из 32,8 млн тонн грузов в нуждающиеся страны было отправлено менее 3%), никакой катастрофы не произошло, - отметила Захарова. - Вопреки заявлениям западных политиков и функционеров Секретариата ООН о неизбежном росте цен на продовольствие и обострении угроз голода стоимость зерновых на мировых рынках стабильно снижается. С пиковых значений марта 2022 года спад составил уже 25-40%. Таким образом, глобальный дефицит продовольствия не состоялся".