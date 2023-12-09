WSJ: "Волга-Днепр" подала в суд на правительство Канады с целью оспорить санкции

Канадское правительство внесло российского грузоперевозчика в санкционные списки в апреле

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Компания "Волга-Днепр", крупнейший российский грузоперевозчик, подала иск в отношении канадского правительства с целью оспорить введенные им санкции. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, "Волга-Днепр" еще в ноябре подала иск в канадский федеральный суд с целью признать введенные против компании Оттавой ограничительные меры недействительными.

Канадское правительство внесло российского грузоперевозчика в санкционные списки в апреле, при этом в феврале 2022 года власти Канады незаконно задержали принадлежащий компании Ан-124, а в июне 2023-го стало известно о намерении правительства страны конфисковать самолет и передать его Украине.

Транспортный Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" с грузом ковид-тестов из Китая, который был зафрахтован правительством Канады, прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года за два часа до того, как власти североамериканской страны из-за ситуации на Украине закрыли небо для полетов российской авиации. Несмотря на это, борт был задержан, а экипаж помещен в гостиницу. Позже экипаж вылетел в Россию.