Прогноз по году: российская экономика под санкциями растет быстрее, чем до них

Российский внутренний валовый продукт (ВВП) по итогам года может вырасти сильнее, чем он рос до введения антироссийских санкций. Об этом заявил Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!". В свою очередь и глобальные международные финансовые институты пересмотрели прогнозы по развитию отечественной экономики. Как отмечается в аналитическом обзоре Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС, Международный валютный фонд (МВФ) оценивает рост российского ВВП по итогам 2023 года в 2,2%, хотя еще в конце июля ожидал на 0,7% меньше.

О том, чем вызван нынешний позитив и как он отражается на жизни россиян, рассказываем в нашем материале.

Впереди Европы всей

"Россия — крупнейшая экономика Европы и по темпам роста сейчас опережает все ведущие страны Евросоюза", — объявил президент России и добавил, что по итогам года ВВП может вырасти на 3,5% (за 10 месяцев вырос на 3,2%). Этот рост окажется сильней, чем было до введения 11 пакетов санкций против нашей страны.

Похоже, аналогичного мнения придерживаются и международные финансовые структуры — МВФ и Всемирный банк (ВБ), хотя они оперируют более скромными, чем у нашего президента, цифрами. Как следует из прогноза МВФ, который приводится в аналитическом обзоре Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, по итогам 2023 года ВВП России вырастет на 2,2%, хотя еще в конце июля ожидалось, что на 0,7% меньше. В этом своеобразном соревновании Россия опередила все страны, входящие в ЕС, а в мире стала третьей после Бразилии и Турции. Обе эти страны в прогнозе роста ВВП, сделанном в октябре, получили по +1% к предыдущим ожиданиям.

Еще более позитивный (по сравнению со своим же летним) прогноз дал Всемирный банк (ВБ). Если в июне там считали, что ВВП России упадет на 0,2% за год, то в конце октября речь уже идет о приросте на 1,6%. То есть пересмотр прогноза составил +1,8%. В данном обзоре наша страна и вовсе оказалась лидером, обойдя те же Бразилию (+1,4%) и Турцию (+1%).

Как так получилось?

Анализируя "осенний взгляд" международных институтов на российскую экономику, эксперты ИПЭИ РАНХиГС называют его следствием проведения финансовыми властями "стимулирующей бюджетно-налоговой политики, а также устойчивого роста инвестиций и потребления в условиях растущих реальных зарплат". В свою очередь директор практики по работе с компаниями финансового сектора компании "Рексофт Консалтинг" Александр Калякин добавляет, что иностранные прогнозисты даже минувшим летом еще недооценивали те меры, которые принимало российское правительство для поддержания экономической активности населения и бизнеса. "Кроме того, не полностью был оценен фактор имеющихся запасов сырья и материалов. И, по-видимому, плохо просчитана возросшая (в результате ранее вводимых санкций, а также опыта пандемии) гибкость логистических цепочек и возможностей экспорта и импорта через альтернативные каналы, — рассуждает он. — Зато был переоценен эффект от уже введенных на момент составления прогноза и запланированных к вводу санкций". Активную роль государства, своевременно предпринявшего нужные шаги, отмечает и руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая: "Рост в экономике поддерживается последствиями сильного бюджетного импульса конца 2022 — первого полугодия 2023 года, увеличением прибылей компаний, ростом доходов населения и по-прежнему высокими темпами роста кредитования". По ее словам, октябрьская статистика от Росстата показала, что даже повышение ключевой ставки Банка России пока практически не привело к торможению роста экономической активности.

Но что же все эти выводы значат в потребительском смысле? Например, это значит, что в стране много работы и за нее вовремя и щедро платят. Неслучайно в октябре уровень безработицы обновил очередной минимум, опустившись до 2,9%. "Рост занятости означает, что несколько сотен тысяч потребителей (а с домохозяйствами — миллионов) почувствовали рост уверенности в завтрашнем дне из-за роста спроса на труд и снижения безработицы, — говорит Александр Калякин. — Также Минэкономразвития сообщает о росте реальной зарплаты с января по октябрь 2023 года к аналогичному периоду 2022 года на 7,4%, а номинальной — на 13,2%. Да, довольно быстро растет инфляция, но доходы растут еще быстрее".

Впрочем, Ольга Беленькая напоминает и о другом аспекте. По ее словам, с экономической точки зрения слишком низкая безработица создает напряженность на рынке, что в конечном счете сказывается на показателях. "Как сообщает Росстат, в обрабатывающих отраслях увеличивается число руководителей, отмечающих дефицит персонала как одну из основных причин, препятствующих выполнению производственных планов", — поясняет она.

Мировой аттракцион

В 2022 году страны мира ввели почти 3 тыс. новых ограничений на международную торговлю по сравнению с менее чем 1 тыс. в 2019 году, говорится в обзоре ИПЭИ. Последствия этой тактики логично привели к спаду в мировой торговле. По прогнозу МВФ, рост мирового ВВП замедлится и после 3,5% по итогам 2022 года в 2023-м составит 3%. Успехи лидеров по приросту: Индии (+6,3%), Индонезии и Китая (по +5%) не смогли компенсировать показатели аутсайдеров: Аргентины (-2,5%), Германии (-0,5%) и Великобритании (+0,5%).

Еще пессимистичнее оценивает глобальные экономические результаты за 2023 год Всемирный банк. Хотя прогноз на 2023 год осенью был улучшен сразу на 0,4%, он составил всего 2,5% за год.

Затяжное восстановление экономики Китая, возобновившийся рост цен на энергоносители, жесткая монетарная политика во многих ведущих экономиках, сворачивание бюджетной поддержки из-за высоких уровней государственного долга и напряженная геополитическая ситуация — эти негативные факторы продолжают действовать, в связи с чем МВФ и ВБ ухудшили свой прогноз на мировой ВВП в 2024 году. По мнению аналитиков Всемирного банка, мировая экономика вырастет на 2,1%, что на 0,3% меньше, чем ожидалось ими же летом. США при этом окажутся в выигрыше (+0,9% к предыдущему прогнозу), а вот Евросоюзу, наоборот, прогноз понизили на 1%, поскольку устойчивая инфляция и рост стоимости заимствований в сочетании с охлаждением рынка труда оказывают негативное давление на спрос. В свою очередь МВФ прогнозирует: вместо роста на 3% общемировой ВВП прибавит 2,9%. Лидеры и аутсайдеры останутся практически теми же, что и в 2023 году. К первым будут относиться Индия (+6,3%), Индонезия (+5%) и Китай (+4,2%), а ко вторым — Британия (+0,6%), Италия (+0,7%) и Германия (+0,9%)

Что будет дальше

По прогнозам экспертов (как международных, так и отечественных), российская экономика в 2024 году не удержит нынешний темп и вырастет всего на 1,1% (МВФ) или 1,3% (ВБ). Эксперты называют сразу комплекс причин, который может привести к этому, причем как объективных, так и управляемых. Во-первых, в значительной мере исчерпал себя фактор восстановления ВВП после его сокращения (-2,1% в 2022 году, по данным Росстата). "Следует вспомнить и опыт предыдущего десятилетия: до недавних корректировок Росстата средние темпы роста российской экономики не превышали 2% ВВП в год. Дефицит кадров и технологий также будет оказывать сдерживающее влияние, а попытки ускорить рост за счет расходов бюджета способны привести к ускорению инфляции и утрате макроэкономической стабильности", — напоминает Александр Калякин.

Эксперты ожидают, что Банк России продолжит жесткую денежно-кредитную политику, где наиболее наглядным, хотя и далеко не единственным инструментом выступает двукратное повышение ключевой ставки за четыре месяца (с 7,5% в июле до 15% в октябре). В результате кредиты, как потребительские, так и корпоративные, в скором времени могут стать еще дороже, что в свою очередь приведет к замедлению роста потребления в 2024 году. "Ограничения роста со стороны ресурсных возможностей и жесткая денежно-кредитная политика, скорее всего, приведут к существенному торможению роста экономики в будущем году, до 1–1,3%", — прогнозирует Ольга Беленькая. "Не следует забывать и о санкциях — они могут усилиться", — добавляет Александр Калякин. По его мнению, прогноз роста ВВП на 2024 год сегодня находится в довольно широком коридоре от 0,7 до 1,8%. Впрочем, он напоминает, что из-за влияния множества внеэкономических факторов надежность прогнозов сейчас не слишком велика. Как и все последние три года.

Евгений Мазин