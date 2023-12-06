Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогнозы по ВВП и инфляции в России на 2023 год

При этом они понизили прогноз роста экономики в 2024 году до 1,3%

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Опрошенные Банком России аналитики пересмотрели в сторону повышения прогноз по ВВП и инфляции в стране на 2023 год. Об этом говорится в опубликованном на сайте регулятора опросе, проведенном в декабре 2023 года.

Так, прогноз по ВВП был повышен до 3,1% (+0,6 п.п.). В то же время прогноз роста экономики в 2024 году понижен на 0,2 п.п., до 1,3%. Прогнозы на последующие годы не изменились, как и оценка долгосрочных темпов роста - на 1,5% ежегодно. Согласно прогнозам аналитиков, изменение ВВП в 2026 году к 2021 году составит +5,3% (опрос в октябре: +4,9%).

Медианный прогноз инфляции на 2023 год повышен до 7,6% (+0,6 п.п. к октябрьскому опросу). Прогнозы на следующие годы не изменились. Аналитики ожидают, что инфляция вернется к цели в 2025 году и останется на этом уровне в 2026 году. Аналитики также повысили прогнозную траекторию ключевой ставки на всем горизонте - до 9,9% годовых (+0,1 п.п.) в среднем в 2023 году, 14,0% годовых (+1,4 п.п.) в среднем в 2024 году, 9,0% годовых (+0,8 п.п.) в среднем в 2025 году, 7,0% годовых (+0,5 п.п.) в среднем в 2026 году.

Траектория пары доллар/рубль пересмотрена в сторону более сильного рубля на всем горизонте, но с прежней тенденцией к постепенному ослаблению. Прогноз на 2023 год - 85,4 рубля за доллар (предполагает средний курс в декабре 2023 года 93,6 рубля за доллар), на 2024 год - 92 рубля за доллар, на 2025 год - 93 рубля за доллар, на 2026 год - 94,8 рубля за доллар (пересмотр на минус 0,7-4,6% с октябрьского опроса).

Прогнозы по безработице на 2023-2025 годы снижены на 0,1-0,2 п.п., до 3%, 3% и 3,1% соответственно. Согласно ожиданиям, к концу прогнозного горизонта безработица вырастет до 3,2%. Кроме того, аналитики ожидают большего роста номинальной зарплаты в 2023 году - на 13,0% (+0,7 п.п.) с замедлением роста до 9,2% (+1,1 п.п.) в 2024 году, до 6,6% в 2025 году и до 6,1% к концу горизонта. Расчеты на основе прогнозов аналитиков по номинальной заработной плате и средней инфляции предполагают, что в 2023 году реальная зарплата вырастет на 6,6%, в 2024 году - на 1,8%, в 2025 году - на 2,0%, в 2026 году - на 1,9%. Соответственно, к концу прогнозного горизонта реальная заработная плата будет на 13,2% выше, чем в 2021 году.