В Приморье на российско-китайской границе открыли пункт пропуска "Полтавка"

Пока он обслуживает только грузовой транспорт

ТАСС, 10 декабря. Пограничный пункт пропуска "Полтавка" на российско-китайской границе в Приморье заработал для грузового движения, сообщил заместитель председателя регионального правительства Николай Стецко в своем Telegram-канале.

"Открыли автомобильный пункт пропуска "Полтавка". В рекордный срок, чуть более чем за два месяца восстановили мост, отремонтировали помещения, обновили технику. Грузовое движение восстановлено. Максимально ускоряем открытие пассажирского", - написал он.

В августе пункт пропуска "Полтавка" на российско-китайской границе в Приморском крае сильно пострадал после тайфуна "Ханун" и временно прекратил работу из-за паводка. В том же месяце сообщалось, что восстановлен проезд на "Полтавку". За два месяца были заново проложены инженерные сети, реконструирован автомобильный мост, завезено весовое оборудование. Работы велись круглосуточно, чтобы быстрее возобновить проезд грузовиков с экспортным грузом в Китай.