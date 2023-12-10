Власти Чечни с 2014 года снизили объем федеральных дотаций в бюджет республики на 24%

Председатель правительства региона Муслим Хучиев отметил, что наличие дефицита связано с демографическим ростом

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Объем федеральных дотаций в бюджет Чечни с 2014 года удалось снизить на 24% - до 40%, сообщил в интервью ТАСС на Международной выставке-ярмарке "Россия" председатель правительства региона Муслим Хучиев.

"Действительно, в бюджете Чеченской Республики наблюдается дефицит, связанный прежде всего с тем, что у нас экономическая база была разрушена в результате военных действий. <...> Но, несмотря на это, активно реализуются инвестиционные проекты, в том числе в рамках нацпроектов вводятся новые объекты. <...> Если сравнить с 2014 годом текущий год, уровень дотации в Чеченской Республике снизился на 24%: было 64%, стало 40%", - сказал Хучиев.

Он также связал наличие дефицита с демографическим ростом: Чечня по этому показателей входит в число лидеров среди регионов России. "Безусловно, это новые потребители государственных услуг, под это нужно строить новые социальные объекты. Если в годовом измерении взять, введенные социальные объекты дают удорожание по содержанию и зарплате где-то в районе 3,5 млрд рублей", - добавил председатель правительства республики.

Он отметил, что чеченские власти при этом ведут работу по повышению налогового потенциала республики. "На сегодняшний день по сравнению с прошлым годом у нас прирост в этом показателе [составил] почти 1,6 млрд рублей. <...> План, который был обозначен на текущий год, перевыполнили почти на 6%, и я думаю, что к концу года будет еще больше", - подчеркнул Хучиев.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.