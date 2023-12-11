В Севастополе выделили свыше 200 тыс. рублей на компенсации после обстрелов ВСУ

Также 14 млн рублей получат горожане, пострадавшие при стихии в конце ноября

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Более 200 тыс. рублей выделили из резервного фонда правительства Севастополя на компенсации жителям, чье имущество пострадало при обстрелах Вооруженных формирований Украины в период проведения специальной военной операции, следует из постановления правительства города, опубликованного на его официальном сайте.

"Выделить средства в размере 220 000 рублей из резервного фонда правительства Севастополя на оказание единовременной выплаты лицам, имущество которых пострадало в результате обстрелов со стороны Вооруженных формирований Украины и (или) террористических актов в период проведения специальной военной операции, а также при пресечении указанных действий правомерными действиями на территории города Севастополя, из расчета: 20 000 рублей на одного человека", - следует из документа.

Также 14 млн рублей власти выделили на компенсации севастопольцам, пострадавшим при стихии в конце ноября. Все выплаты из резервного фонда, согласно документу, жители Севастополя получат до 27 декабря. Циклон ночью и утром 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Непогода повредила дома, привела к перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта.