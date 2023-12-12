"Известия": задолженность потребителей за электроэнергию в РФ превысила 320 млрд рублей

По сведениям издания, речь идет о долгах населения, муниципальных организаций, различных предприятий

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Общая задолженность потребителей в России за электроэнергию достигла 320,5 млрд рублей по итогам трех кварталов 2023 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо Минэнерго в кабмин.

Как поясняет издание, речь идет о долгах населения, муниципальных организаций (школ, детсадов), различных предприятий. Из всей суммы большую часть составили просроченные долги (которым более одного месяца), а именно 216,3 млрд рублей, что на 15,3 млрд рублей превышает этот показатель за аналогичный период 2022 года. Остальную часть составляют средства, не выплаченные вовремя, но по которым еще не прошел срок оплаты. Так, например, потребитель мог оплатить половину счета, а по второй образовался долг, уточняет газета.

Наибольшая задолженность (43,9%) приходится на потребителей сферы ЖКХ - 140,7 млрд рублей, из них просроченные долги - 115,3 млрд.

Как отметила в разговоре с "Известиями" директор НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая, долги за электроэнергию могут приводить к проблемам в отопительный сезон.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин ранее сообщил, что в целом по стране уровень готовности многоквартирных домов к отопительному сезону составляет 99,6%, объекты социальной сферы подготовлены на 99,9%, а общий уровень готовности коммунальной инфраструктуры составляет 99,4%.