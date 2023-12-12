В Севастопольской бухте заработал паром впервые после шторма

Паромное движение начало работу по маршруту Артиллерийская бухта - Северная, сообщили в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя

ТАСС, 12 декабря. Паромное сообщение через бухту между центральной и северной частью Севастополя впервые возобновилось после шторма, следует из данных Telegram-канала дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт осуществляет движение", - говорится в сообщении с уточнением о начале работы паромного движения по маршруту Артиллерийская бухта - Северная.

По данным канала, движение парома отменяли ежедневно с 24 ноября из-за погодных условий.

Циклон с ураганным ветром до 40 м/с ночью и утром 27 ноября привел к массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. Стихия затронула в том числе Севастополь, где предварительный ущерб оценивается в 6,5 млрд рублей. В частности, шторм повредил в городе причальную инфраструктуру. Катерное сообщение там было возобновлено с 3 декабря после обследования и ремонтных работ.