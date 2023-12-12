В Волгоградской области ВРП в 2023 году вырастет на 13,6%

В 2022 году ВРП составил порядка 1,1 трлн рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Валовый региональный продукт (ВРП) в Волгоградской области в 2023 году вырастет на 13,6% по отношению к 2022 году - до 1 трлн 250 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам на выставке-форуме "Россия" губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Валовый региональный продукт в этом году может приблизиться к 1 трлн 250 млрд рублей. Для нас это очень серьезное достижение", - сказал он. Как уточнили в пресс-службе администрации региона, в 2022 году ВРП составил порядка 1,1 трлн рублей. Таким образом, рост составит 13,64%.

Ранее Бочаров сообщал, что до 2034 года необходимо увеличить валовый региональный продукт (ВРП) в 2,5 раза - до 2,5 трлн рублей.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.