"Билайн" не будет создавать экосистему продуктов

Вице-президент компании по корпоративному развитию и M&A Ренат Насретдинов считает, что нельзя быть одинаково эффективным сразу в нескольких различных направлениях

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Сотовый оператор "Билайн" не считает возможным для себя создавать экосистему, реализуя одноименный подход к бизнесу, сообщил в интервью ТАСС вице-президент компании по корпоративному развитию и M&A Ренат Насретдинов.

Топ-менеджер признал, что вопрос о возможной экосистеме "Билайна" периодически возникает. "Здесь важно выверить дефиниции. Мы действительно не считаем для себя возможным реализовывать экосистемный подход, когда одна компания верит, что самостоятельно может быть одинаково эффективна во всевозможных продуктах и направлениях, зачастую не связанных между собой", - сказал он.

"Билайн", по словам Насретдинова, рассматривает для себя возможность быть хорошей платформой для партнерств, в которых он мог бы предоставить клиенту выбор лучших продуктов и сервисов, а партнерам - возможность больше заработать.

"Для этого не обязательно пытаться становиться лидером во всех бизнес-направлениях и верить, что ты можешь быть одинаково эффективным как в предоставлении телеком-сервисов, так и в других непрофильных историях, таких как банкинг, например. Мы понимаем, что в каждом сегменте есть свои лидеры. Более того, эти лидеры периодически сменяются", - заключил Насретдинов.

Полная версия интервью будет опубликована в 10:00 мск.