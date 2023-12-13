АТОР не ожидает пересмотра формата "все включено" в Турции

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отметила, что представители турецкой туротрасли многократно за последние годы предлагали пересмотреть эти форматы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России (АТОР) не ожидает пересмотра формата "все включено" представителями туриндустрии Турции. Такую оценку высказала ТАСС исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе на форуме "Travel Hub. Путешествуй!".

Ранее сообщалось, что представители турецкой индустрии туризма предлагают пересмотреть формат "все включено" (all inclusive) в отелях, согласно этой инициативе, турист сам будет выбирать, за какие продукты и напитки он будет платить. При этом, как отмечал глава Средиземноморской ассоциации отельеров и операторов Каан Кавалоглу, сама устоявшаяся и популярная главным образом среди иностранцев система сохранится.

Ломидзе отметила, что представители туротрасли Турции многократно за последние годы предлагали пересмотреть форматы "все включено". "Российским туристам пока рано пугаться, потому что в предыдущие [разы] это ничем не закончилось", - считает она.

Международный туристский форум "Travel Hub. Путешествуй!" проходит в Санкт-Петербурге с 13 по 15 декабря.