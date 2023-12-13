ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%

Федеральная резервная система улучшила прогноз роста ВВП страны на 2023 год до 2,6% с 2,1%

ТАСС, 13 декабря. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%, следует из сообщения на сайте американского регулятора.

"Комитет (по операциям на открытом рынке, FOMC - прим. ТАСС) стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25-5,5%", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе Федрезерва отмечается, что банковская система США "является надежной и устойчивой". "Ужесточение финансовых и кредитных условий для домашних хозяйств и предприятий должно оказать давление на экономическую активность, наем персонала и инфляцию. Степень этих последствий остается неопределенной. Комитет по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам", - сообщили там.

Решение по ставке единогласно приняли все члены комитета. В следующем году большинство из них (шесть участников) ожидают диапазон ставки в диапазоне 4,5-4,75%, пятеро участников - в районе 4,75-5,0%.

Среднесрочный прогноз

Как отметили в ФРС, рост экономической активности в США замедлился по сравнению с высокими темпами в III квартале. Также произошло замедление роста числа рабочих мест по сравнению с началом года, однако показатель остается высоким, а уровень безработицы - низким. Инфляция также снизилась за 2022 год, однако остается повышенной.

Согласно опубликованным данным, ФРС улучшила прогноз роста ВВП США на 2023 год до 2,6% с 2,1%. Прогноз экономического роста на 2024 год был понижен - до 1,4% с 1,5%, на 2025 год - сохранен на уровне 1,8%, на 2026 год - увеличен до 1,9% с 1,8%.

Прогноз по безработице в США в 2023 году сохранен на уровне 3,8%. Ожидается, что в 2024-2026 годах показатель будет находиться на уровне 4,1%. Прогноз по инфляции в США в 2023 году улучшен до 2,8% с 3,3%, в 2024 году - до 2,4% с 2,5%, в 2025 году - до 2,1% с 2,2%. Инфляция в США, согласно оценкам ФРС, придет к целевым 2% в 2026 году.