Путин предостерег руководство Аргентины, что переход на доллар ведет к утрате суверенитета

По словам президента РФ, еще прежние аргентинские руководители говорили о множестве проблем с возвратом заемных средств, которые были получены Буэнос-Айресом ранее из различных источников

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал понятной логику решения новых властей Аргентины перейти на доллар, но предостерег, что "это значительная утрата суверенитета". Такое мнение глава российского государства высказал на прямой линии и пресс-конференции.

"Всем известна идея вновь избранного президента Аргентины (Хавьера Милея - прим. ТАСС) перейти на доллар внутри страны. Это суверенное решение каждой страны, но в Аргентине инфляция, по-моему, 143%", - заметил Путин, подчеркнув, что еще прежние аргентинские руководители говорили о множестве проблем с возвратом заемных средств, которые были получены Буэнос-Айресом ранее из различных источников.

"Логика понятна, но это, конечно, значительная утрата суверенитета страны", - констатировал Путин.

Президент также отметил, что "если другого выхода сегодняшнее руководство Аргентины не видит из известных финансово-экономических проблем страны, это их решение". "Но это, безусловно, значительная утрата суверенитета", - подытожил он.