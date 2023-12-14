Путин считает, что российские авиакомпании закупали слишком много иностранных самолетов

По словам президента, компаниям следовало бы вовремя озаботиться вопросом создания рынка для отечественной техники

МОСКВА, 14 декабря./ТАСС/. Российские авиакомпании закупали слишком много иностранных самолетов в прошлом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции.

"Что касается самолетов иностранного производства, да, действительно, <....> у нас постоянно были споры с нашими компаниями, которые закупали без ограничений, ну условно без ограничений, но тем не менее слишком много, на мой взгляд, самолетов иностранного производства", - сказал он, отвечая на один из вопросов.

Президент отметил, что компаниям следовало бы вовремя озаботиться вопросом создания рынка для отечественной техники. "Так или иначе, что-то сделать удалось в создании этого рынка, но, действительно, парк у нас воздушных судов очень перегружен, я бы сказал, самолетами иностранного производства", - отметил президент.

По его словам, российские авиакомпании выкупают часть иностранных самолетов, находившихся у них в лизинге.