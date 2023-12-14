Путин поручил создать особую экономическую зону в Шебекино

Глава государства заявил о необходимости сохранить там рабочие места и обеспечить в ближайшем будущем восстановление экономики

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в городе Шебекино Белгородской области, страдающем от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом российский лидер заявил на прямой линии и пресс-конференции.

"Условия ОЭЗ, создание там такой зоны надо поддержать. И попрошу правительство внести предложение в самое ближайшее время. Нужно сохранить там рабочие места и обеспечить в ближайшем будущем восстановление экономики", - сказал он.

Шебекинский округ больше всего в регионе пострадал от действий ВСУ, 1 июня там было зафиксировано более 850 прилетов - самое большое количество с начала обстрелов Белгородской области. С 24 февраля 2022 года в округе повреждения получили порядка 5,4 тыс. жилых помещений, восстановлено на сегодняшний день около 4,9 тыс. объектов.