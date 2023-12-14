Путин заявил, что Россия в 2023 году соберет один из рекордных урожаев зерна

По словам президента, речь идет о более 146 млн тонн в чистом весе

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Урожай зерна в России в 2023 году будет одним из рекордных - свыше 146 млн тонн в чистом весе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции.

"У нас опять один из рекордных урожаев - 150 с лишним млн тонн зерна. Правда, это общее количество. В очищенном виде это будет где-то 146 с лишним млн тонн. Это вместе с так называемыми новыми территориями, на которых произведено 5-6 млн тонн будет. Результат очень хороший", - сказал глава государства.

Президент отметил, что у Минсельхоза РФ много программ по поддержке сельского хозяйства, государство выделяет на эти цели большой объем средств. "Но, конечно, без активного, с полной отдачей труда селян ничего бы не было", - подчеркнул он.

Из всего объема помощи, которая выделяется государством на поддержку сельхозотрасли, 40% направляется на поддержку фермерства. Фермеры обеспечивают около 15% в общем объеме производства сельхозпродукции на внутреннем рынке. "Хочу обратиться ко всем тем, кто работает на селе - в крупных предприятиях, в подсобных хозяйствах, к фермерам. Хочу вас поблагодарить за результаты работы этого года", - добавил президент.