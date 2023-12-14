Путин заявил, что продовольственная безопасность России обеспечена

Глава государства отметил, что имеющаяся проблема в области селекции решается

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Продовольственная безопасность России обеспечена, имеющаяся проблема в области селекции решается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции.

"По поводу обеспечения продовольственной безопасности можно с уверенностью сказать, что продовольственная безопасность России обеспечена", - подчеркнул глава государства.

"Есть проблемы, которые касаются семян, прежде всего самых разных культур. Здесь есть над чем работать, - признал Путин. - Есть задачи в области селекции. У нас программа есть по семенам, по-моему, она до 2030 года, и она реализуется, осуществляется, выделяются необходимые финансовые ресурсы. Вот это проблема, которую мы должны решить. Она решается, но мы ее решим окончательно".