Путин пообещал, что РФ будет продолжать газификацию населенных пунктов

По словам президента, 450 тыс. домохозяйств уже подключены к газовым сетям и 1 млн получили для этого техническую возможность

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Россия будет продолжать работу по газификации населенных пунктов, уже 450 тыс. домохозяйств подключены к газовым сетям и 1 млн получили для этого техническую возможность. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.

"Мы газификацией занимаемся, я уже говорил об этом, могу еще раз повторить - 450 тыс. домохозяйств подключены к газовым сетям, миллион получили техническую возможность это сделать. И мы будем продолжать эту работу", - сказал он.