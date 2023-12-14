Минэкономразвития прорабатывает предложение создать ОЭЗ в Шебекино

В министерстве также обсуждается возможность предоставления бизнесу Белгородской области повышенных преференций и льгот для повышения инвестиционной привлекательности

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития России вместе с Белгородской областью прорабатывает предложение по созданию особой экономической зоны на территории Шебекино в Белгородской области, сообщили в пресс-службе министерства.

"Минэкономразвития России уже прорабатывает вместе с Белгородской областью предложения правительству по созданию ОЭЗ на территории Шебекинского округа. Обсуждается возможность предоставления бизнесу повышенных преференций и льгот. Рассчитываем, что эти меры помогут региону нарастить инвестиционную привлекательность", - приводятся в сообщении министерства слова замглавы Минэкономразвития Дмитрия Вахрукова.

Также обсуждается возможность предоставления бизнесу этого региона повышенных преференций и льгот, что должно помочь региону нарастить инвестиционную привлекательность.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать создание на территории Шебекинского округа ОЭЗ и поручил правительству внести соответствующие предложения в самое ближайшее время. По словам президента, нужно сохранить там рабочие места и обеспечить в ближайшем будущем восстановление экономики.