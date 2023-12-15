В Новосибирской области свинокомплекс вложит в расширение производства более 3 млрд рублей

В частности, деньги пойдут на строительство пункта по приемке, холодильной обработке и хранению мясной продукции

НОВОСИБИРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Крупнейший в Новосибирской области Кудряшовский свинокомплекс (входит в агрохолдинг "Сибагро") вложит более 3 млрд рублей инвестиций для модернизации первой очереди в селе Криводановка и расширения производства. Средства пойдут в том числе на строительство нового комбикормового завода и строительство комплекса по приемке и сушке зерна, сообщил ТАСС и.о. министра сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

"Стоимость модернизации первой очереди свинокомплекса составит более 1,2 млрд рублей. Стоимость других проектов составляет около 2 млрд рублей", - сообщил Шинделов.

Он пояснил, что в число проектов входит строительство комбикормового завода, комплекса по приемке и сушке зерна, пункта по приемке, холодильной обработке и хранению мясной продукции, реконструкция участков опороса.

Первая очередь свинокомплекса в Криводановке была введена в эксплуатацию в 1976 году. Износ производственных помещений и части оборудования оценивается как высокий и составляет более 30%.

Ранее в "Сибагро" сообщили, что в планах также увеличение на треть производственных мощностей переработки свинины для поставок продукции в Китай. К работам планируется приступить в начале 2024 года.

"Кудряшовское" - самое крупное специализированное свиноводческое хозяйство Новосибирской области, производит свыше 93% всей свинины в области. Производственные мощности включают три свиноводческих очереди, собственный комбикормовый завод и один из крупнейших в холдинге цех растениеводства с земельным фондом 75,5 тыс. га посевных площадей.