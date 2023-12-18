В Кировской области направят 209 млн рублей на выплаты матерям за первенца

Как отметил глава региона Александр Соколов, мера направлена на поддержку женщин в их решении стать матерями

КИРОВ, 18 декабря. /ТАСС/. В Кировской области рассчитывают направить не менее 209 млн рублей на ежемесячные доплаты женщинам за рождение первого ребенка, рассказал в интервью ТАСС губернатор Кировской области Александр Соколов.

"С точки зрения повышения рождаемости со следующего года мы начинаем реализовывать беспрецедентную меру в России - мы первый регион, который будет доплачивать женщинам за рождение первенца до среднеобластного уровня заработной платы. Законопроект будет внесен в заксобрание, и я надеюсь, в январе в первом чтении депутаты его примут. По предварительным данным, [мера поддержки обойдется бюджету в] 209 млн рублей в год, но я надеюсь, что это будет стоить дороже, потому что женщины начнут раньше принимать решение о рождении первенца. Мы готовы инвестировать в это любые деньги", - сказал Соколов.

Он пояснил, что такой мерой власти планируют поддержать женщин в их решении стать матерями. "Рождение ребенка для женщины и для молодой пары - как прыжок с парашютом, потому что меняется все - социальный статус, возможность распоряжаться временем, мера ответственности. Люди становятся взрослыми, когда у них появляются дети, и молодым людям нужно помочь сделать этот шаг, поддержать хотя бы экономически", - уточнил губернатор.

Соколов отметил, что с большим энтузиазмом воспринял указ президента об объявлении 2024 года Годом семьи. "Это очень созвучно нашему пониманию жизни. Мы в регионе придумали программу "Вятка - территория детства", поставили задачу по реновации и обновлению в течение пяти лет всей инфраструктуры, связанной с детьми - школ, детских садов, школ искусств, спортивных сооружений", - рассказал губернатор.

В целом, по словам Соколова, демографические проблемы остаются наиболее острыми в Кировской области. "Самый главный сдерживающий фактор сейчас - демография. Как и в большинстве регионов центральной России смертность у нас превышает рождаемость, при этом молодежь из небольших регионов перетекает в крупные города. Но если два года назад показатель миграции был минус 2 тыс. человек, то в этом году - плюс 900 человек, это важнейшая тенденция: народ поверил, что можно жить, развиваться, создавать семьи в Кировской области", - рассказал губернатор.