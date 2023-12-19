Губернатор Томской области сообщил о росте выпуска компьютеров в 1,5 раза

По словам Владимира Мазура, также увеличилось количество электронных и оптических изделий

ТОМСК, 19 декабря. /ТАСС/. Реальный сектор экономики Томской области растет, положительную динамику промышленного производства обеспечивает обрабатывающий сектор. Так, выпуск компьютеров вырос в 1,5 раза, сообщил в интервью ТАСС губернатор Томской области Владимир Мазур.

"Благодаря действенным антикризисным мерам сегодня реальный сектор экономики Томской области на подъеме. Приведу несколько цифр. Положительную динамику промышленного производства обеспечивает обрабатывающий сектор, который в этом году показывает 11,5% роста. За девять месяцев у нас в Томской области в 1,5 раза вырос выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий", - сказал Мазур.

Он добавил, что больше чем на треть выросло производство машин и оборудования, также развивается производство электрооборудования, нефтепродуктов, одежды. "Уже договорились с рядом инвесторов об открытии производства строительных материалов, красок и других", - добавил Мазур.

При этом вышла на проектную мощность первая технологическая линия Туганского горно-обогатительного комбината "Ильменит", что позволило заместить 10% потребностей российского производства в цирконовых концентратах. С запуском второй линии планируется удовлетворить потребности экономики России на 50%.