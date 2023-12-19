"Уральские авиалинии" отрицают, что пилотам, посадившим в поле A320, предложили уволиться

Первый замгендиректора компании Кирилл Скуратов отметил, что они не летают, так как идет государственное расследование

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Руководство "Уральских авиалиний" опровергло информацию о том, что пилотам, посадившим Airbus A320 на пшеничное поле под Новосибирском, предложили уволиться по собственному желанию, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора авиакомпании "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов.

"Это неправда, пока мы ничего не можем им сказать, запретить. Они в принципе не летают, <...> так как идет государственное расследование", - сказал Скуратов, отвечая на вопрос о том, правда ли пилотам предложили уволиться.

6 декабря супруга пилота Эдуарда Семенова Анна сообщила, что летчик Сергей Белов и ее муж, посадившие Airbus A320 на пшеничное поле под Новосибирском, получили предложение уволиться по собственному желанию. До этого о том, что командир эскадрильи от имени руководства компании предложил уволиться Белову и Семенову, со ссылкой на родственников пилотов сообщили "Известия".