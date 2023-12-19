В Коми к концу 2025 года намерены реализовать инвестпроекты на 150 млрд рублей

По словам главы республики Владимира Уйбы, планируется создать в регионе 6 тыс. новых рабочих мест

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Инвестиционные проекты суммарно на 150 млрд рублей намерены реализовать в Республике Коми к концу 2025 года. Они направлены на глубокую переработку сырья, сообщил журналистам глава республики Владимир Уйба во время проведения Дня региона на Международной выставке-форуме "Россия".

"Мы сформировали инвестиционный портфель на 150 млрд рублей для начала, 6 тыс. новых рабочих мест, и думаем, что выполним его к концу 2025 года. Нам нужна высокая маржинальность, и поэтому мы сегодня рассматриваем инвестиционные проекты, связанные именно с переработкой. Или, например, где Республика Коми и где обжарка кофе? Как ни странно, мы сегодня - лидеры по обжарке кофе и продаже обжаренного кофе в стране", - сказал журналистам глава региона.

В апреле 2023 года директор сыктывкарского предприятия "Кофе плюс" Игорь Бушковский, чья компания является одним из крупнейших обжарщиков кофе в России, сообщил, что намерен построить завод по производству кофе в Республике Коми. Компания первой в России получила господдержку по страхованию критического импорта, заключив договор с АО "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций". "Кофе плюс" действует в Сыктывкаре 17 лет, выпускает более 100 тонн кофе в месяц.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.